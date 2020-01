Weltgröße Brieftaubenmesse in Dortmund vor Start

In Boomzeiten gab es dem Verband zufolge bundesweit mehr als hunderttausend Brieftaubenzüchter, derzeit seien es noch etwa 30 000. In einigen ländlichen Regionen Deutschlands lebe das Hobby aber wieder auf. In osteuropäischen Ländern wie Polen oder Bulgarien erfreue sich die Taubenzucht großer Beliebtheit - ebenso in manchen ostasiatischen Ländern.

Der Tierschutzbund kritisierte eine Ausbeutung der Vögel. Bei Wettkämpfen würden Tausende Tauben getötet, verletzt oder gingen verloren.