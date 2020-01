Feinstaubbelastung an Neujahr vor allem im Ruhrgebiet hoch

Offenbach/Dortmund (dpa/lnw) - Dicke Luft nach dem nächtlichen Feuerwerk: In vielen Ballungsgebieten in Nordrhein-Westfalen haben die Messstationen des Umweltbundesamtes (UBA) noch am Nachmittag des Neujahrstages sehr hohe Feinstaubwerte angezeigt. In Dortmund, Gelsenkirchen oder Duisburg stufte die Behörde die Luftqualität als «sehr schlecht» ein und empfahl: «Wer empfindlich ist oder vorgeschädigte Atemwege hat, sollte körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden.»

Von dpa