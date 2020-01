Germanwings-Sreik: Fast 50 Flüge von und nach NRW abgesagt

Köln (dpa/lnw) - Auch am Neujahrstag müssen Passagiere wegen eines Flugbegleiter-Streiks bei Germanwings Einschränkungen hinnehmen. Fast 50 Flüge von und nach NRW wurden abgesagt, die meisten davon mit Abflug oder Ankunft in Köln/Bonn. Insgesamt sollen am Mittwoch über 70 Flüge ausfallen, wie aus einer aktuellen Übersicht auf der Eurowings-Webseite hervorgeht. Der Ausstand der Kabinengewerkschaft Ufo hatte am Montag begonnen. Nach bisheriger Planung soll Mittwoch der letzte Streiktag sein - allerdings hat Ufo bereits eine Verlängerung des Ausstands angedroht.

Von dpa