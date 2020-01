Verheerender Zoo-Brand: Mögliche Verursacher melden sich

Krefeld (dpa) - Nach dem verheerenden Feuer im Krefelder Zoo mit etlichen toten Menschenaffen haben sich mögliche Verursacher bei der Polizei gemeldet. «Die Polizei hat die Personen vernommen und wird ihre Angaben überprüfen», teilten die Ermittler am Mittwoch in Krefeld mit. Da die Überprüfung einige Zeit dauere, würden am Mittwoch keine weiteren Informationen zu den Tatumständen und den Verdächtigen gegeben. Der Zoo bleibt auch am Donnerstag noch geschlossen.

Von dpa