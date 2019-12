Gemeinden fusionieren in rheinischer evangelischer Kirche

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Zeiten zurückgehender Mitgliederzahlen sinkt auch die Zahl der Gemeinden in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Zum 1. Januar 2020 würden durch Zusammenschlüsse aus bislang 687 dann 668 Kirchengemeinden, teilte die Landeskirche am Montag in Düsseldorf mit. «Sieben Fusionen finden in Nordrhein-Westfalen statt, fünf in Rheinland-Pfalz und zwei in Hessen», erklärte die Kirche. Damit stellten die Leitungsgremien der Gemeinden die Weichen für die Zukunft und bündelten die Kräfte.

Von dpa