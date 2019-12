Gewerkschaft: Wir können Streik kurzfristig ausdehnen

Berlin (dpa) - Die Kabinengewerkschaft Ufo hat am ersten Streiktag ihre Drohung bekräftigt, den dreitägigen Ausstand bei Germanwings auszudehnen. «Wir können das kurzfristig verlängern», sagte Ufo-Vize Daniel Flohr am Montag im ZDF-«Morgenmagazin». «Wir wollen das nicht», ergänzte er zwar, aber wenn die Gewerkschaft am Ende der drei Tage glaube, «dass es mehr davon braucht», werde sie zu weiteren Streiks aufrufen.

Von dpa