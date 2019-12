Uedem (dpa/lnw) - Ein Brand in Uedem am Niederrhein hat mehrere Gebäudeteile einer Firma für Autoteile zerstört. Sie hätten in voller Ausdehnung gebrannt, hieß es am Sonntag. Die Polizei geht demnach von Brandstiftung aus: Es habe Hinweise gegeben, dass das Feuer am Sonntagmorgen an mehreren Stellen zeitgleich ausgebrochen sei.

Von dpa