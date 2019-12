Drohbrief gegen Organisatoren des Emder Weihnachtsmarktes

Emden (dpa/lni) - Zwei Organisatoren des Emder Weihnachtsmarktes sind in einem anonymen Brief bedroht worden. Das sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage und bestätigte damit einen Bericht der «Emder Zeitung». Dort war das Schreiben am Samstag eingegangen. Es enthalte «niedrigschwellige Drohungen», wie der Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Aber wir nehmen das natürlich ernst.» Die Polizei ermittle wegen Beleidigung und Bedrohung.

Von dpa