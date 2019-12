Köln (dpa) - Der Wiederaufbau der bei einem Brand schwer beschädigten Kathedrale Notre-Dame in Paris kann nach Einschätzung der früheren Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner Jahrzehnte dauern. «Der Schaden ist gewaltig», sagte die Koordinatorin für deutsche Hilfe beim Wiederaufbau von Notre-Dame am Samstag in einem Interview auf WDR 5.

Von dpa