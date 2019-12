Paderborn (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Paderborn wird in der Winterpause doch kein Trainingslager beziehen. Wie in den vergangenen Jahren bleibt der Tabellenletzte somit in der Heimat und bereitet sich ab dem 2. Januar in Ostwestfalen auf die Rückrunde vor, bestätigte SCP-Geschäftsführer Martin Przondziono der Zeitung «Neue Westfälische» (Samstag).

Von dpa