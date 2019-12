Deutschlandweit waren die zwei Bistümer in diesem Jahr die ersten, die Tausende als Heilige Drei Könige verkleidete Kinder entsandten. Bundesweit beginnt die Aktion am Samstag mit einem Gottesdienst in Osnabrück. Dazu werden rund 2000 Kinder erwartet.

Das Sternsingen gilt als einer der ältesten katholischen Bräuche. 2015 wurde es in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto «Frieden! Im Libanon und weltweit». Die eingesammelten Spenden sollen an Kinderhilfsprojekte weltweit weitergegeben werden. Im vergangenen Jahr kam dabei in ganz Deutschland rund 50 Millionen Euro zusammen, davon etwa 12,7 Millionen aus Nordrhein-Westfalen.