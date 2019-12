Dahlmeier vor Biathlonrennen: «Ziemliche Wunderkiste»

Gelsenkirchen (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier erwartet rund um das letzte Biathlonrennen ihrer Karriere ein «richtiges Fest». Sportlich tritt die 26-Jährige am Samstag (17.50 Uhr/ZDF) beim Spektakel im Fußballstadion auf Schalke aber nicht mit all zu großen Ambitionen an. «Mein Trainingsumfang hat abgenommen und ich bin deutlich unfitter als in den Jahren zuvor», sagte Dahlmeier der Deutschen Presse-Agentur. Mehr als ein halbes Jahr nach dem Ende ihrer Weltcup-Laufbahn müsse sie aber keine drei Rennen jede Woche mehr absolvieren, betonte Deutschlands Sportlerin des Jahres 2017, «sondern nur noch das eine. Dafür wird die Kondition schon reichen.»

