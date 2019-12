Mann stirbt durch Brand in Oer-Erkenschwick

Oer-Erkenschwick (dpa/lnw) - Durch einen Brand in einer Dachgeschosswohnung in Oer-Erkenschwick ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Sieben weitere Personen, die ebenfalls in dem Haus wohnen, konnten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle bekommen, sagte ein Sprecher. Der Mann sei vermutlich an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Die Polizei versuche nun, die Brandursache zu ermitteln.

Von dpa