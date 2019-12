Zwei Verletzte bei Küchenbrand in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand sind in Mönchengladbach zwei Menschen verletzt worden. Sie hatten am Mittwochabend versucht, brennendes Fett mit Wasser zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die dadurch entstandene Stichflamme setzte die Küchenzeile in Brand. Ein Notarzt untersuchte die beiden Bewohner vor Ort, eine Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung war zunächst unbewohnbar.

Von dpa