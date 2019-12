Kein Verkauf: Diagnosespezialist Qiagen bleibt eigenständig

Hilden/Venlo (dpa/lnw) - Der Verkauf des Biotechnologie-Konzerns Qiagen aus Hilden in Nordrhein-Westfalen ist vorerst vom Tisch. Nach ergebnislosen Gesprächen mit Interessenten beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat am Dienstag, dass der Konzern mit seinen 5200 Mitarbeitern doch eigenständig bleiben soll. Qiagen teilte mit, dass die Vorstöße der Kaufinteressenten nicht überzeugend gewesen seien. Aufsichtsratschef Hakan Björklund betonte, dass das Unternehmen auch aus eigener Kraft bestehen könne. «Wir haben ein starkes und differenziertes Portfolio an molekularen Testlösungen, das die Möglichkeit für signifikantes Wachstum bietet.»

Von dpa