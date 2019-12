Feuerwehr befreit Spielzeughund aus Altkleidercontainer

Schwelm (dpa) - Zu einer außergewöhnlichen Tierrettung ist die Feuerwehr in Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis) am Samstag gerufen worden: Anstatt eines echten Tieres befreite sie einen Spielzeughund aus einem Altkleidercontainer. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein Passant am Samstagmittag die Feuerwehr gerufen, da er in einem Altkleidercontainer Hundelaute vernommen hatte. Mit drei Einsatzkräften und einem Rüstfahrzeug rückte die Feuerwehr daraufhin aus und brach den Container mit Spezialwerkzeugen auf. «Da der Spielzeughund vor Ort nicht ausgeschaltet werden konnte, wurde der Vierbeiner zunächst zur Feuerwache verbracht», hieß es. Was nun damit geschehe, sei noch unklar.

Von dpa