Verdacht der Clan-Kriminalität: 28-Jähriger in U-Haft

Düsseldorf/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach seinem Rückflug aus der Karibik ist ein 28-Jähriger am Frankfurter Flughafen festgenommen worden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Mann aus dem rheinländischen Langenfeld habe mutmaßlich gegen das Waffengesetz verstoßen und sich der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf am Samstag gemeinsam mit. Bundespolizisten erwarteten den Mann am Frankfurter Flughafen und nahmen ihn fest. Der Festgenommene, der noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt wurde, ist der Polizei zufolge dem Düsseldorfer Clan-Milieu zuzuordnen. Die Ermittlungen - unter anderem die Durchsuchung mehrerer Wohnungen in Düsseldorf und Mettmann - dauern an.

Von dpa