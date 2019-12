Mehr Datenklau-Fälle an Geldautomaten in NRW

Frankfurt/Main/Düsseldorf (dpa/lnw) - Entgegen dem bundesweiten Trend hat es in NRW in diesem Jahr mehr Fälle von Datenklau an Geldautomaten gegeben als im Vorjahr. Bis Ende November verzeichneten die Experten von Euro Kartensysteme 56 Fälle in NRW - 2018 waren es im gleichen Zeitraum 44 und im Gesamtjahr 48 gewesen.