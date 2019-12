Trainer Baumgart glaubt an Klassenerhalt des SC Paderborn

Paderborn (dpa) - Trainer Steffen Baumgart glaubt trotz des letzten Tabellenplatzes weiter an den Klassenerhalt des SC Paderborn. «Mit uns muss man bis zum letzten Spieltag rechnen», sagte der 47-Jährige vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 18.00 Uhr/Sky) in einem Interview der Tageszeitung «Die Welt» (Samstag). «Ich weiß, dass wir uns stabilisieren müssen, denn wir haben in einigen guten Spielen leichtfertig Punkte verschenkt.» Entscheidend sei aber: «Wenn ich sehe, wie wenig Punkte wir haben, finde ich, dass die Mannschaft das ganz gut wegsteckt.»