Recklinghausen (dpa/lnw) - Nach dem überraschenden Fund eines 15-Jährigen in der Wohnung eines Kinderpornografie-Verdächtigen in Recklinghausen ist der Jugendliche zur Untersuchung in eine Klinik gekommen. «Er war zwei Jahre lang nicht in der Obhut von Erziehungsberechtigten», sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der psychische Zustand des Jungen werde nun fachärztlich untersucht.

Von dpa