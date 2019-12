Sohn soll Vater mit Hammer auf den Kopf geschlagen haben

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 34-Jähriger soll in Wuppertal seinem 71 Jahre alten Vater mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und ihn schwer verletzt haben. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mit. Der 34-Jährige habe selbst die Polizei informiert, hieß es. Am Samstag sollte der Mann den Angaben zufolge einem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Angaben wurden mit Verweis auf die Ermittlungstaktik zunächst nicht gemacht.

Von dpa