Werder im Keller-Duell beim 1. FC Köln stark unter Druck

Keine leichte Aufgabe hat auch der VfL Wolfsburg vor sich. Die Niedersachsen gastieren am Samstag (15.30 Uhr) beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. An der Isar hat der VfL bislang in 22 Partien lediglich zwei Punkte holen können. Auch Bayern-Stürmer Robert Lewandowski wird auf seinen Lieblingsgegner treffen. Der Pole erzielte in 17 Partien gegen Wolfsburg 20 Tore.