15-Jähriger bei Durchsuchung in Schrank gefunden

Recklinghausen (dpa/lnw) - Bei einer Durchsuchung der Wohnung eines 44-Jährigen in Recklinghausen wegen Kinderpornografie-Verdachts hat die Polizei einen seit längerem vermissten 15-Jährigen entdeckt. Der Jugendliche sei in einem Schrank gewesen, teilte die Kreispolizei Recklinghausen mit. «Hinweise, dass der Junge gegen seinen Willen in der Wohnung festgehalten wurde, liegen zurzeit nicht vor», hieß es. Nähere Einzelheiten zu dem Jugendlichen machte die Polizei aus Opferschutzgründen nicht.