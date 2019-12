Rekowski: Weihnachten viel mehr als «Dosis Sentimentalität»

Das Gebiet der Landeskirche reicht von Emmerich in Nordrhein-Westfalen bis nach Saarbrücken. An Heiligabend werden in den evangelischen Kirchen im Rheinland fast 3000 Gottesdienste gefeiert. Mit etwa 700 000 Besuchern sei es der am stärksten frequentierte Festtag, teilte die Kirche mit. Im Internet seien fast alle Gottesdienste aufgelistet. Rekowski predigt an Heiligabend in Düsseldorf.