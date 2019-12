Wegen Gelb-Sperre: Vasiliadis zieht Leistenoperation vor

Paderborn (dpa) - Paderborns Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis ist an der Leiste operiert worden. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Eigentlich hatte sich Vasiliadis erst in der Winterpause operieren lassen wollen. Da der 22-Jährige wegen seiner fünften Gelben Karte am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt aber zum Hinrunden-Abschluss gesperrt ist, wurde der Eingriff vorgezogen. Vasiliadis plagt sich schon seit Wochen mit Leistenbeschwerden herum. Er soll im Verlauf der Vorbereitung auf die Rückrunde wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Von dpa