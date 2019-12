Streik bei der Eurobahn: Züge nur noch mit halber Kapazität

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fahrgäste der Eurobahn werden die Folgen des seit mehr als einer Woche dauernden Streiks stärker zu spüren bekommen. Die Bahngesellschaft will die Sitzplatzkapazität in ihren Zügen deutlich reduzieren. Alle Züge würden nur noch mit einem statt zwei Zugteilen fahren, sagte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag. Ziel sei es, die Flotte möglichst lange ohne Reparaturen oder Abnutzung einsetzen zu können. Betroffen von der Verkürzung der Züge seien alle vier Eurobahn-Netze in NRW.

Von dpa