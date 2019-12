Zwei Tote und ein Schwerverletzter nach Lkw-Unfall

Paderborn (dpa/lnw) - Bei einem Lkw-Unfall auf der Bundesstraße 1 in Paderborn sind zwei Menschen getötet worden, ein weiterer erlitt schwere Verletzungen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein 56-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstagvormittag von der Fahrbahn abgekommen und nach links in den zweispurigen Gegenverkehr gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei sei der Lkw mit dem Auto eines 24-Jährigen zusammengestoßen und habe den Wagen gegen einen in gleicher Richtung fahrenden weiteren Lkw geschleudert. Alle Fahrer erlitten laut Polizei teils schwerste Verletzungen und wurden eingeklemmt. Der 56-jährige Lkw-Fahrer und der 24-jährige Autofahrer verstarben noch am Unfallort. Der schwerverletzte Fahrer (55) des zweiten Lkw wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa