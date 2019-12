Diebe stehlen Weihnachtspost und Bargeld

Dortmund (dpa/lnw) - Unbekannte haben sieben Briefkästen in Dortmund aufgebrochen, Hunderte Briefe geöffnet und Bargeld gestohlen. Darunter sei in zahlreichen Fällen auch Weihnachtspost gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. «Diese Tat ist sehr gemein», sagte ein Sprecher der Polizei. Denn man könne davon ausgehen, dass darunter viele handgeschriebene Briefe mit sehr persönlichen Gedanken waren.

Von dpa