Polizist von Gewalt-Vorwurf freigesprochen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 27-jähriger Polizist ist in Düsseldorf vom Vorwurf der Misshandlung eines randalierenden Bordellgastes freigesprochen worden. Nach Anhörung von drei Augenzeugen sei erwiesen, dass der Beamte bei dem Einsatz nicht übertrieben hart vorgegangen sei, befand ein Amtsrichter am Donnerstag. Es sei gerechtfertigt gewesen, den betrunkenen Mann am Boden zu fixieren und ihm Handfesseln anzulegen.

Von dpa