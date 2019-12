Bombenentschärfung: Krankenhaus in Düren teilweise geräumt

Düren (dpa/lnw) - In Düren bei Aachen ist am Donnerstag ein Krankenhaus vor einer Bombenentschärfung teilweise evakuiert worden. Insgesamt 41 Patienten hätten ausgelagert werden müssen, sagte ein Sprecher des St. Augustinus-Krankenhauses. In Begleitung von Pflegern und Medizinern seien sie in andere Kliniken verlegt worden. Andere Patienten, darunter Intensivpatienten und Schwerkranke, seien in der Klinik verblieben, da nur der dem Fundort der Weltkriegsbombe zugewandte Teil habe geräumt werden müssen. Geplante Eingriffe seien abgesagt, einige Patienten eher entlassen worden.

Von dpa