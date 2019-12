Frau nach Zusammenstoß mit Bus schwer verletzt

Freudenberg (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus ist eine 24-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 24-Jährige am Mittwochnachmittag vermutlich unter Missachtung eines Verkehrsschildes auf die Straße in Lindenberg (Freudenberg) abgebogen, auf der der Bus fuhr. Daraufhin stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die 24-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Busfahrer sowie die Fahrgäste des Busses wurden nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 25 000 Euro.

Von dpa