Schalke-Fan stirbt auf dem Weg ins Wolfsburg-Stadion

Wolfsburg (dpa) - Ein 41 Jahre alter Fußballfan des FC Schalke 04 ist auf dem Weg zum Bundesliga-Match gegen den VfL Wolfsburg in Niedersachsen gestorben. Der Mann sei auf dem Weg ins Stadion am Mittwochabend «wie aus dem Nichts» zusammengebrochen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Todesursache war zunächst unklar. «Zur Krankengeschichte ist uns nichts bekannt.» Der Mann sei in Begleitung weiterer Fans gewesen, hieß es.

Von dpa