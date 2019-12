NRW soll ein Fahrradgesetz bekommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Radverkehr in Nordrhein-Westfalen soll gesetzlich gestärkt werden. Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP forderten die Landesregierung auf, noch in dieser Legislaturperiode ein Radverkehrsgesetz vorzulegen. Ein entsprechender Entschließungsantrag wurde am Mittwoch im Plenum mit den Stimmen von CDU, FDP und SPD angenommen. Die Grünen stimmten dagegen - sie hatten einen eigenen Antrag vorgelegt. Die AfD enthielt sich.

Von dpa