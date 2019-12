Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren Mutter und Kind am Vorabend als Fußgänger von einem Autofahrer (64) auf der Straße erfasst worden. Wie es dazu kam, ist noch unklar, die Unfallermittler suchen Zeugen. «Nach dem Unfall bildete sich um das Geschehen eine Gruppe von etwa 20 Schaulustigen», so die Polizei. Da alle dem Platzverweis folgten, gab es keine Anzeigen.