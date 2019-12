15-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Gütersloh (dpa/lnw) - Ein 15-Jähriger am Steuer des Autos seiner Mutter hat sich in Versmold im Kreis Gütersloh eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und einen Unfall gebaut. Der Jugendliche hatte sich in der Nacht zum Mittwoch den Wagen geschnappt und war mit zwei 17-jährigen Freunden zu einer Spritztour aufgebrochen, wie die Beamten mitteilten. Als ein Streifenwagen das Auto kontrollieren wollte, habe der 15-Jährige Gas gegeben. Mit «deutlich überhöhter Geschwindigkeit» sei der Jugendliche durch die Stadt gerast, hieß es. Die Polizei fuhr mit Blaulicht hinterher.

Von dpa