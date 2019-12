BVB hofft auf schnelle Genesung von Sancho: «Waren Krämpfe»

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kann auf einen Einsatz von Jadon Sancho im letzten Hinrundenspiel am Freitag bei 1899 Hoffenheim hoffen. Offenbar verletzte sich der Angreifer beim 3:3 (2:0) im spektakulären Liga-Gipfel am Dienstag gegen RB Leipzig nicht schwer. «Es waren Krämpfe. Wir müssen schauen, ob es bis Freitag reicht», sagte BVB-Trainer Lucien Favre nach dem Schlusspfiff in Dortmund. Der englische Nationalspieler und Schütze zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung der Dortmunder war in der 71. Minute ausgewechselt worden und stark humpelnd aus dem Spiel gegangen.

Von dpa