Oer-Erkenschwick (dpa/lnw) - Im Ruhrgebiet hat es am Dienstagnachmittag eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben - zu möglichen Verletzten war zunächst noch nichts bekannt. Die Detonation in Oer-Erkenschwick war so stark, dass Einsatzkräfte das einsturzgefährdete Haus zunächst nicht betreten konnten, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Von dpa