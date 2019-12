Eberl will Niemanden abgeben: «Wollen größtmöglichen Erfolg»

Die Borussen spielen aktuell ihre beste Hinserie seit Jahrzehnten und haben vor den beiden letzten Spielen in diesem Jahr gegen den SC Paderborn am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) und am Samstag gegen Hertha BSC (18.30 Uhr) noch die Chance auf die Herbstmeisterschaft. Durch das Ausscheiden im DFB- und Europapokal sind zwei Saisonziele allerdings schon verspielt. In der Rückrunde könnte Trainer Marco Rose dadurch weniger rotieren, es drohen mehr unzufriedene Profis. «Alle Spieler bedeuten Konkurrenzsituationen. Es gibt keine Garantie für niemanden», betonte Eberl.