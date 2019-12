Erneut keine Dividende bei Ceconomy

Düsseldorf (dpa) - Der Handelskonzern Ceconomy will seinen Aktionären in diesem Jahr erneut keine Dividende zahlen. Das Management begründete dies mit dem laufenden Sanierungsprogramm sowie anstehenden Investitionen. Zudem solle das Eigenkapital gestärkt werden, teilte der vor allem durch seine Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn bekannte Konzern am Dienstag in Düsseldorf mit. Bereits im Vorjahr waren die Aktionäre leer ausgegangen.

Von dpa