In einem am Wochenende an die Landtagsfraktionen verschickten Brandbrief warnt der Landesrechnungshof (LRH) eindringlich davor, einer von CDU und FDP geplanten Lockerung bei der Nachweispflicht für Fördermittel an Vereine oder Verbände zuzustimmen.

Es geht schlicht um die Frage, welche Kontrollen für die Verwendung von Steuergeldern gelten sollen – zum Beispiel für Heimatschecks, für Kultur- oder Sportförderung, in Summe also Millionenbudgets. Das Finanzministerium soll künftig auf den Nachweis mit Originalbelegen verzichten und stattdessen eine Belegliste akzeptieren dürfen, ohne den LRH um Zustimmung zu bitten. Das, so argumentiert die Regierung, entbürokratisiere das Nachweisverfahren.

Einschränkung der Kontrollfunktion

Für den Landesrechnungshof berührt dies aber den Kernbereich seiner Kontrollfunktion. Befremdet registriert Mandt, dass ihr Haus im Vorfeld nicht über die Pläne informiert wurde, obwohl geltende Rechte beschnitten würden. Den vergangene Woche kurzfristig im Haushaltsausschuss des Landtags beschlossenen Vorstoß wertet sie als „deutliche Schwächung der unabhängigen und vorbeugenden Qualitätskontrolle“, die Prüfung der Verwendungsnachweise sei entscheidendes Instrument der Erfolgskontrolle. CDU und FDP beschnitten die gesetzlichen Rechte.

„ CDU und FDP leisten damit einer möglichen Verschwendung von Steuermitteln Vorschub. CDU und FDP leisten damit einer möglichen Verschwendung von Steuermitteln Vorschub. “ SPD-Finanzexperte Stefan Zimkeit

Damit werde auch das Parlament geschwächt, fordert SPD-Finanzexperte Stefan Zimkeit eine Kurskorrektur. „CDU und FDP leisten damit einer möglichen Verschwendung von Steuermitteln Vorschub.“ Grünen-Fraktionschefin Monika Düker, die der Änderung erst zugestimmt hatte, weil sie eine Vereinfachung für Vereine sah, geht nach der Mahnung des LRH davon aus, „dass die Regierungsfraktionen ihren Antrag korrigieren“.

Danach sieht es nicht unbedingt aus: „Die Prüfung sollte für den Rechnungshof und für die Zurechnungsempfänger verhältnismäßig sein“, wirbt FDP-Fraktionsgeschäftsführer Henning Höne für die Belegliste bei kleineren Summen. „Die Mittel sollen schließlich ihren Zweck erfüllen und nicht in der Bürokratie versickern.“