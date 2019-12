SPD droht mit Klage gegen Neuregelung der Straßenbaubeiträge

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD-Opposition droht mit einer Verfassungsklage gegen die geplante Gesetzesänderung zu Straßenbaubeiträgen in Nordrhein-Westfalen. In dem Regierungsentwurf fehle die vorgeschriebene Abschätzung, welchen finanziellen Mehraufwand die Neuregelung für die Kommunen nach sich ziehe, bemängelte SPD-Fraktionsvize Christian Dahm am Montag in Düsseldorf. Das Gesetz soll am Mittwoch im Landtag verabschiedet werden.

Von dpa