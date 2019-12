Baumgart sieht keine Gladbach-Krise: «Sie hatten nur Pech»

Paderborn (dpa) - Trainer Steffen Baumgart vom SC Paderborn sieht den nächsten Gegner Borussia Mönchengladbach nach zwei bitten Niederlagen in kurzer Zeit noch lange nicht in einer Krise. «Die Gladbacher sind nicht von der Rolle. Sie hatten nur Pech in letzter Zeit. Sie haben eine sehr gute Hinrunde gespielt und wollen sich die Punkte jetzt wiederholen», sagte der frühere Bundesliga-Stürmer am Montag.

Von dpa