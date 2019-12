Twitter-Accounts der Polizei gestört

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der vorübergehenden Sperrung von Twitter-Accounts mehrerer Polizeibehörden in NRW sucht das Innenministerium die Ursache für die Störung. Eine Sprecherin sagte am Montag, man sei mit Twitter und den betroffenen Polizeibehörden im Austausch, um «genau rauszufinden, was der Grund war.» Einige Einschränkungen seien offenbar «nur temporär» gewesen. Der WDR hatte am Wochenende berichtet, dass die Twitter-Accounts von elf der 47 Kreispolizeibehörden seit Samstag nur sehr eingeschränkt nutzbar waren. Statt Tweets zu sehen, stießen Nutzer auf einen Warnhinweis über «einige verdächtige Aktivitäten». Nur wer dennoch «Profil anzeigen» anklickte, konnte die Polizei-Tweets lesen.

Von dpa