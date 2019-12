Freund der Tochter fast tot: Vater und Söhne vor Gericht

Bonn (dpa/lnw) - Mit ungewöhnlich hoher Polizeipräsenz hat am Montag in Bonn ein Prozess gegen einen 45-jährigen Vater und zwei seiner Söhne wegen versuchten Mordes begonnen. Der Mann und seine beiden 26 und 27 Jahre alten Söhne sollen in der Nacht zum 20. Juni in Meckenheim den 19 Jahre alten Freund der Tochter mit einem Schraubenschlüssel angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Am ersten Prozesstag schwiegen alle drei Angeklagten zu den Vorwürfen.

Von dpa