21-Jähriger soll Kind in Wohnwagen missbraucht haben

Der 21-Jährige soll sich den Angaben zufolge gegen 3.00 Uhr Zutritt zu dem unverschlossenen Wohnwagen verschafft haben. Die Kinder seien in den frühen Morgenstunden in das Haus geflohen, hieß es in der Mitteilung. «Der hinzueilende Vater sah den Verdächtigen flüchten.»

Gegen 5.45 Uhr habe der Vater die Polizei gerufen. Eine Fahndung sei zunächst ergebnislos verlaufen, am Vormittag habe der Vater den Verdächtigen schließlich in der Nähe des Tatorts wiedererkannt und sei dem Mann gefolgt. «Es konnten Einsatzkräfte herangeführt werden, worauf die Festnahme erfolgte», hieß es in der Mitteilung. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht und verwiesen auf die laufenden Ermittlungen.