Ermittlungen: Lebloser Mann in brennender Wohnung

Köln (dpa/lnw) - In einer brennenden Wohnung in Köln-Kalk haben Rettungskräfte am Samstagabend einen leblosen Mann gefunden. «Es gibt Anzeichen für ein Gewaltdelikt», sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Ein Arzt stellte den Tod des Mannes fest. Schnell hätten sich die Hinweise vor Ort verdichtet, dass er bereits vor Ausbruch der Flammen durch äußere Gewalteinwirkung lebensgefährlich verletzt worden sei, hieß es in einer Polizeimitteilung. Eine Mordkommission ermittelt nun wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts. Noch am Sonntag sollte die Leiche obduziert werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa