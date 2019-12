Baumgart: Frau verließ Union aus privaten Gründen

Berlin (dpa) - Katja Baumgart, Frau von Paderborns Trainer Steffen Baumgart, hat den Job als Leiterin der Fanshops beim Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin nach Angaben ihres Ehemanns aus privaten Gründen aufgegeben. «Es war keine Entscheidung gegen Union», sagte Steffen Baumgart (47) vor dem Duell beider Clubs am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der «Bild»-Zeitung (Samstag). «Sie wollte mehr Zeit für die Familie haben. In den letzten zweieinhalb Jahren führten wir quasi eine Fernbeziehung. Wir waren häufig an sechs von sieben Tagen der Woche getrennt.»

Von dpa