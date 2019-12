Falscher Pfleger zockte über 1,8 Millionen Euro ab: Haft

Wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte, hatte der Angeklagte trotz fehlender Qualifikation 2015 seinen Intensivpflegedienst gegründet und bis 2017 geführt. Mit Hilfe gefälschter Urkunden habe er eine Krankenpfleger-Ausbildung vorgetäuscht. Mit dem Dokument habe er sich außerdem die Zulassung zur häuslichen Intensivpflege erschlichen und die erbrachten Pflegeleistungen bei den Krankenversicherungen abgerechnet.

Im Sommer 2017 war der Fall aufgeflogen, der Inhaber und Geschäftsführer der Gesellschaft kam in Untersuchungshaft. Kaum war er wieder auf freiem Fuß, war der Angeklagte nach Norddeutschland gezogen und soll dort mit falscher Identität und mit Strohleuten weitere Pflegedienste aufgemacht haben. Seit Juli 2019 sitzt er erneut in Haft.

Der Angeklagte hatte im Prozess ein umfassendes Geständnis abgelegt, damit wurde dem Gericht eine aufwendige Beweisaufnahme erspart. Der Haftbefehl jedoch wurde nicht aufgehoben: Zum einen bestehe Fluchtgefahr für den in Russland geborenen Angeklagten, auch habe er skrupellos eine Haftverschonung ausgenutzt, um weitere Straftaten zu begehen. In den weiteren Betrugsfällen ermittelt die Staatsanwaltschaft in Lübeck.