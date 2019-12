Nach tödlichen Stichen: Minister fordert Respekt für Beamte

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Stadtmitarbeiter in Köln besorgt gezeigt. «Ich glaube, wir brauchen in unserer Gesellschaft dringend eine Debatte über Respekt gegenüber Amtsträgern. Die zunehmende Gewalt gegenüber diesen Menschen, die im Auftrag der Allgemeinheit unterwegs sind, bereitet mir wirklich Sorge», sagte Reul am Freitag.

Von dpa