Gronau: Polizei vermutet Software-Angriff auf Geldautomaten

Gronau (dpa/lnw) - Anfang 2018 hatten US-Behörden vor Cyberattacken auf Geldautomaten gewarnt, jetzt ist möglicherweise ein Fall in Nordrhein-Westfalen bekannt geworden. Wahrscheinlich durch sogenanntes Jackpotting haben bislang unbekannte Kriminelle Bargeld in fünfstelliger Höhe aus einem Geldautomaten in Gronau erbeutet, wie die Polizei des Kreises Borken am Freitag mitteilte.

Von dpa